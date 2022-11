Scappano dai carabinieri con l'auto rubata: due arresti

Due giovani in manette per ricettazione e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La storia risale alla mattina di giovedì 17 novembre, quando i carabinieri della sezione operativa di Bassano del Grappa, mentre svolgevano un servizio di controllo del territorio a bordo di un auto civetta, hanno intercettato un’autovettura che, controllata alla banca dati di polizia, risultava essere stata rubata una settimana prima nella zona di Colceresa. A bordo c’erano due uomini, che si stavano dirigendo verso il comune di Schio.

I militari hanno iniziato quindi a pedinarli, mentre nel contempo hanno avvertito l’Arma scledense, per coordinare un intervento in forze. Poco dopo, approfittando del fatto che l’auto seguita si trovava ferma ad un semaforo, è stato intimato l’alt. Il conducente dell’autovettura, resosi conto della presenza dei carabinieri e dell’autoradio di servizio dell’Aliquota Radiomobile, per quanto circondato, con una manovra repentina è ripartito a forte velocità nel tentativo di darsi alla fuga.

Dopo alcune decine di metri, i due sono stati fermati ma, decisi a non arrendersi, sono usciti dal veicolo e hanno iniziato a correre in direzioni opposte. Anche in questo caso, i carabinieri non si sono fatti sorprendere e, nonostante la violenta reazione degli uomini, sono riusciti a fermarli. Durante tali e convulse operazioni, un Carabiniere è rimasto ferito, fortunatamente in modo lieve.

I due malfattori sono stati quindi accompagnati nel vicino comando carabinieri di Schio e sottoposti a perquisizione personale e veicolare. È stata rinvenuta a bordo dell’auto numerosa refurtiva, come prodotti alimentari, tablet, pc portatili, scarpe da ginnastica, apparecchi cellulari, gratta e vinci, denaro contante, tutto riconducibile a pregressi furti commessi nelle zone limitrofa tra Bassano del Grappa e Schio.

I fermati sono un cittadino moldavo 25enne e un italiano 27enne. Messi alle strette, hanno ammesso di essere gli autori del furto della macchina come pure di altri furti compiuti nei giorni precedenti. I due sono stati arrestati per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e deferiti in stato di libertà per i reati di furto e ricettazione.