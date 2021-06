Denunciato per furto e segnalato per detenzione di droga: nei guai un 25enne

Nel pomeriggio di martedì 1 giugno un 25enne (M.M.) è stato prima denunciato dalla pattuglia antidegrado della polizia locale per aver rubato merce del valore di 40 euro da un supermercato del centro e poi è stato notato dalle telecamere di videosorveglianza mentre acquistava droga a Campo Marzo. Gli agenti lo hanno quindi fermato in viale Roma e accompagnato al comando di contra' Soccorso Soccorsetto dove è stato perquisito e segnalato alla Prefettura dall’Unità Nos per detenzione di eroina (0,19 grammi) e cocaina (0,26 grammi) e sanzionato per il medesimo motivo ai sensi del regolamento di polizia urbana. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate.

Nel dettaglio, verso le 14.30 la pattuglia antidegrado della polizia locale si è diretta al supermercato di piazzale De Gasperi in quanto un addetto alla sicurezza aveva appena scoperto e bloccato un giovane mentre tentava di uscire senza pagare alcune bottiglie di alcolici (tre di whisky e tre di birra) e tre scatole di sgombro. Il ragazzo è stato, quindi, accompagnato al comando della polizia locale per essere sottoposto a foto segnalamento; lì è scattata la denuncia per il reato di furto.

Poco prima delle 17, durante un controllo mirato a contrastare il fenomeno di spaccio nell'area di Campo Marzo, gli agenti dell’unità Nos hanno notato un incontro sospetto tra due persone, una delle quali sembrava lo stesso giovane denunciato due ore prima per furto. I due si sono appartati in un angolo per scambiarsi qualcosa per allontanarsi poco dopo in direzioni diverse. Mentre il presunto spacciatore è uscito dalla visuale delle telecamere facendo perdere le proprie tracce, l’acquirente è stato intercettato e fermato in viale Roma dalla pattuglia antidegrado, allertata nel frattempo dagli operatori alle telecamere, ed è risultato essere con certezza la stessa persona denunciata poche ore prima per furto.

Visto l'atteggiamento sospetto e nervoso assunto dal 25enne, lo stesso è stato nuovamente accompagnato al comando di contra' Soccorso Soccorsetto dove è stato sottoposto a perquisizione personale. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di droga e sanzionato per il medesimo motivo ai sensi del regolamento di polizia urbana.