Furto in gioielleria, mamma e figlia incastrate dalle telecamere

I braccialetti tennis in oro bianco e diamanti, esposti nella gioielleria Gemme e Gioie di Asiago erano così belli che mamma e figlia hanno deciso di portarseli a casa senza però passare in cassa a pagare i 5.612 euro corrispondente al loro valore.

É così che due donne residenti a Gallio, una madre di 64 anni e la figlia di 46, sono state denunciate a piede libero per furto aggravato.

Il fatto è avvenuto il 13 gennaio nel negozio di gioielli di corso IV Novembre dopo che le due donne, clienti conosciute, erano entrate per sistemare un braccialetto e per sostituire la batteria ad un orologio. Durante questa prima visita la madre ha introdotto la mano in una vetrinetta lasciata semi aperta. Quando le due sono ritornate in negozio, venti minuti dopo, per riprendere l’orologio, la figlia, alternandosi alla madre, si è avvicinata alla stessa vetrinetta prendendo il vassoio espositivo vuoto che conteneva i bracciali, destando i sospetti del gioielliere.

Il tutto però è stato ripreso dalle telecamere che hanno permesso ai carabinieri di Asiago di identificare le due responsabili e ricostruire la vicenda che si concludeva con la perquisizione dell’abitazione delle donne e così rinvenire i gioielli trafugati.