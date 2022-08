Mette in vendita sui social il defibrillatore rubato, denunciato un 21enne

Incastrato e denunciato per ricettazione il presunto "ladro senza cuore" che lo scorso dicembre aveva rubato un defibrillatore donato dall'Avis al Comune di Cartigliano e collocato a disposizione della comunità all’interno di una teca installata in piazza Concordia. Al termine delle indagini, i carabinieri di Nove hanno deferito alla procura della repubblica presso il tribunale di Vicenza un giovane 21enne bassanese. L’indagine era stata avviata dopo la querela presentata dall'assessore alla sicurezza Valerio Borsato, in relazione appunto al furto di un apparecchio defibrillatore A.E.D. marca “Tecnoheart Plus”, comprensivo di custodia.

Il colpo è avvenuto nella barchessa del Comune. Le immagini raccolte dalle telecamere mostrano un uomo dal viso coperto, con cappuccio e zaino, che forza la serratura della teca del defibrillatore e poi si allontana con lo strumento. L'analisi dei filmati e l'acquisizione di informazioni sul territorio, aveva portato i militari a individuare, attraverso un social network, la pubblicazione di un annuncio di vendita di un defibrillatore dalle caratteristiche molto simili a quello sottratto alla comunità cartiglianese. I carabinieri, mostrandosi interessati all’acquisto dell’oggetto, hanno contattato il venditore concordando un incontro a Bassano del Grappa. All’appuntamento si è presentata una coppia di carabinieri in abiti civili. Sul posto, poco dopo, è arrivato un giovane con un zaino a tracolla qualificandosi come venditore del defibrillatore. A quel punto i carabinieri si sono qualificati e, controllando minuziosamente tutti i dati presenti sull’apparecchio e sulla relativa custodia, hanno accertato che si trattava con certezza assoluta dell’apparecchio sottratto la notte del 21 dicembre 2021. Il ragazzo si è giustificato dichiarando di averlo acquistato da uno sconosciuto al prezzo di 100 euro.

Nel frattempo il defibrillatore in questione, trattandosi di un’apparecchiatura “salva vita” a disposizione di tutti gli utenti del comune di Cartigliano, e non solo, è stato riconsegnato al legittimo proprietario.Tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini condotte dai carabinieri di Nove hanno consentito di giungere alla fondata conclusione in ordine alla responsabilità del 21enne che ora dovrà rispondere del reato di ricettazione.