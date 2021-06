Furto al Dechatlon e al centro commerciale: denunciate due donne 

Le ladre sono state sorprese in flagranza dal servizio di vigilanza che ha avvisato i carabinieri

Sono state sorprese dal personale di vigilanza subito dopo la sottrazione di abbigliamento sportivo del valore di circa 100 euro. Il furto è avvenuto il 10 giugno a Torri di Quartesolo presso il punto vendita Decathlon.

A finire nei guai, B. M, nata a Montebelluna, classe 1988, residente a Creazzo, disoccupata e Z.Z., nata a Camposampiero classe 1993, residente a Spresiano, disoccupata. I carabinieri, chiamati dalla vigilanza, una volta arrivati sul posto hanno perquisito anche l'auto delle due ladre, trovando altri indumenti del valore di 250 euro, sottratti nella medesima mattinata all’interno del centro commerciale “Palladio” sempre a Vicenza.

Le donne sono state denunciate per tentato furto aggravato in concorso e ricettazione in concorso.