Furto di cosmetici per un valore di 450 euro, denunciati due ladri e restituita la refurtiva

Il Comune di Vicenza comunica che nella mattinata di mercoledìì due stranieri senza fissa dimora, una ragazza di 20 anni (S.E.) e un giovane di 24 anni (H.G.), sono stati denunciati dalla polizia locale per aver rubato dei cosmetici in un negozio di corso Palladio per un valore di 450 euro.

"L'intervento, specifica la nota di Palazzo Trissino - rientra nell'ambito della capillare attività di monitoraggio che la polizia locale esegue sul territorio, anche tramite appostamenti in borghese e controllo delle telecamere di videosorveglianza".

Alle 10.20 una pattuglia in transito lungo corso Palladio è stata fermata dalla commessa di un negozio la quale ha indicato due persone in lontananza raccontando che, poco prima, si erano impossessate di alcuni cosmetici senza pagarli. Gli agenti si sono messi immediatamente all'inseguimento dei due individui, riuscendo a bloccare il 24enne, H.G., nelle vicinanze dell'esercizio commerciale e la 20enne, S.E., in stradella San Marcello.

All'interno dello zaino di uno dei due, gli agenti hanno rinvenuto cosmetici non pagati per un valore complessivo di 450 euro. I due sono sono stati condotti al Comando di contra' Soccorso Soccorsetto per essere identificati e denunciati in stato di libertà. La merce è stata restituita dagli agenti al responsabile del negozio.