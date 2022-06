Ruba il portafogli a una commessa nel negozio, denunciata 42enne

Nella mattinata dell’8 giugno i militari di Valdagno hanno denunciato per il reato di furto con destrezza ai danni della dipendente di un negozio di abbigliamento del centro una cittadina italiana di 42 anni, originaria della zona, già nota alle forze dell’ordine.

L'autrice del furto, dopo avere distratto con un presunto acquisto la dipendente, ha approfittato della sua disattenzione per asportare il portafogli dalla borsa di quest’ultima che si trovava appesa in un luogo non accessibile ai clienti, posto dietro la cassa dell'esercizio commerciale. La donna si è data quindi alla fuga in direzione di Valdagno. I militari operanti, avendola già individuata, l’hanno bloccata mentre cercava di disfarsi del portafoglio asportato, gettandolo in una campana per la raccolta differenziata del vetro. Lo stesso portafogli, contenente oltre 300 euro contanti e vari documenti, è stato recuperato e restituito alla commessa.