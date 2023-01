Scoperto a rubare in chiesa, 55enne tenta di fuggire e ferisce due militari

Nel pomeriggio di giovedì, i carabinieri della Compagnia di Schio hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito dei comuni ricompresi nella giurisdizione di competenza. Durante il servizio i carabinieri della stazione di Piovene Rocchette sono intervenuti alla Chiesa di Santo Stefano dove era statoa segnalata la presenza di una persona sospetta.

I militari arrivati sul posto, hanno colto in flagranza di reato l'uomo segnalato intento ad asportare del denaro dalla cassetta delle offerte. Vistosi scoperto, per assicurarsi la fuga, l'uomo ha opposto resistenza ai militari, che hanno riportato delle lesioni guaribili in 15 e 6 giorni.

Portato al comando, l'uomo, un 55enne di Thiene è stato arrestato per furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e ristretto nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Schio, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto da parte del tribunale di Vicenza, su richiesta della Procura della Repubblica. II giudice del Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto e, in attesa del processo, disposto l’immediata scarcerazione con l'obbligo di firma.