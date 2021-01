Tentano il furto al "Palladio": foglio di via per due pregiudicati

Hanno rubato un paio di auricolari wireless, guanti e calze da uomo per un valore di circa 100 euro. Due uomini - N.F., classe 76, originario della Campania e S.G., classe 82, cittadino moldavo residente nella provincia di Napoli - lunedì sono stati denunciati, in stato di libertà, dalla polizia di Stato perché responsabili, in concorso, di un furto presso il centro commerciale Palladio di Vicenza.

A chiamare il 113, nella mattinata di ieri, una delle guardie giurate che, dopo aver seguito i due sospetti, li ha fermati. Entrambi, dopo aver staccato i cartellini con codice a barre, hanno pagato solo una parte della spesa, occultando nelle giacche il resto della refurtiva Non sono però sfuggiti all'occhio dei vigilanti che, arrivata la Volante, ha consegnato i due responsabili, che hanno subito consegnato la merce.

Per entrambi, con numerosi precedenti, è scattato il foglio di via obbligatorio dalla provincia di Vicenza.