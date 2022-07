Dipendente Aim aiuta la polizia a sventare un furto

Lo scippo non è andato a buon fine. È stato prontamente sventato dalla polizia locale di Vicenza il tentativo di furto di un cellulare ai danni di una ragazza, accaduto martedì mattina in viale Roma.

Il responsabile, le cui iniziali sono S.G., è stato fermato martedì mattina alle 7.40 dagli agenti in viale Milano. Un ruolo cruciale nella vicenda è stato svolto da un operatore di Aim Ambiente in servizio nella zona. La vittima, infatti, è stata rintracciata dalla pattuglia in viale Roma anche grazie alla testimonianza dell’uomo.

In seguito la ragazza ha quindi presentato denuncia per furto aggravato, mentre S.G. è stato accompagnato in comando e segnalato all’autorità giudiziaria.