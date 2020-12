Ruba il cellulare a un anziano in ospedale, poi lo utilizzano in quattro: 5 le denunce

Ha rubato un telefono e poi lo ha consegnato ad altri che lo hanno utilizzato senza pensare che in questo modo hanno permesso ai carabinieri di Camposampiero di individuarli.

Lo scorso 13 luglio un 38enne di Borgoricco (Padova) ha rubato il cellulare a un 77enne di Santa Giustina in Colle mentre i due si trovavano all’ospedale di Camposampiero. I carabinieri hanno dato il via alle indagini e sono riusciti a risalire ad altre 4 persone che da quel momento hanno utilizzato il cellulare rubato: un nigeriano di 22 anni residente a Borgetto (Palermo), un bengalese di 26enne di Verona, un nigeriano di 41 anni residente a Vicenza e una 25enne di origine nigeriana che abita a Vicenza. Sono stati denunciati per ricettazione mentre il 38enne di Borgoricco è stato denunciato per furto aggravato.

fonte: Padovaoggi