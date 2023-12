Ruba la cassettina della Caritas e dà in escandescenze: poliziotti presi a morsi

Nella mattinata di venerdì, un equipaggio delle Volanti è intervenuto al negozio di ortofrutta “Delizie dell’Orto” di Vicenza, in corso Fogazzaro, su richiesta della proprietaria che aveva segnalato la presenza all’interno di uno straniero che infastidiva i clienti e che si era impossessato di una cassetta della Caritas contenente del denaro lasciato in donazione dai vari avventori.

All’arrivo dei poliziotti, lo straniero, ha restituito la cassetta delle donazioni ma si è dimostrato poco collaborativo rifiutando di declinare le proprie generalità e non esibendo alcun documento. Nel tentativo di portarlo in Questura, gli agenti sono stati aggrediti con calci pugni e morsi. Dopo averlo bloccato è stato quindi identificato. Lo straniero è risultato essere un 25enne guineano, richiedente protezione internazionale e con vari pregiudizi di Polizia a suo carico per furto e violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 25enne è stato quindi arrestato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per lesioni poiché due agenti di Polizia hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. In attesa della convalida con rito direttissimo, è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia Giudiziaria.