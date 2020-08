Ruba dalla cassa di un bar in centro: il filmato lo incastra 

Si è introdotto al bar “Biasio Centro” di piazza Biade e, approfittando della temporanea assenza del personale e degli avventori, ha aperto la cassa sottraendo alcune banconote per poi dileguarsi rapidamente. Non ha però fatto i conti con il sistema di videosorveglianza del bar che lo ha immortalato durante il furto.

I fatti sono avvenuti venerdì mattina. Non appena il titolare dell'esercizio si è reso conto dell'ammanco, ha verificato le registrazioni e ha immediatamente portato alla polizia locale il video che riprendeva chiaramente il ladro.

Grazie alla conoscenza del territorio e dei soggetti dediti ai furti, gli agenti hanno riconosciuto il probabile responsabile e in meno di mezzora lo hanno individuato a Campo Marzo, vestito esattamente come l'uomo ripreso nel video. A.L., 51 anni, è stato condotto in comando dove ha ammesso il furto. E' stato denunciato.