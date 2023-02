I ladri svaligiano la casa di Mambolosco: "Avete agito a carnevale perché siete dei clown"

Il rapper MamboLosco e la sua compagna Giulia Ottorini sono stati vittime di un furto nella loro casa a Vicenza, domenica notte. La coppia ha diffuso la notizia attraverso i loro profili social, specificando che i ladri hanno rubato 100mila euro in contanti, un orologio Rolex dal valore di 13mila euro e vari capi di abbigliamento di lusso. MamboLosco e Ottorini non erano in casa al momento del furto, ma la ragazza si è detta molto scossa dallo spiacevole evento tanto da non voler "più tornare in quella casa".

"Ladri di merda, facile quando a casa non ci sono. Eppure sapete sempre dove sono ma non pullulate mai. Solo a carnevale potevate fare questa roba, perché siete dei clown", si è sfogato il rapper su Instagram. Non è la prima volta che subiscono un furto in casa: lo scorso ottobre, i ladri avevano rubato gioielli d'oro e numerosi capi di abbigliamento. In quell'occasione, MamboLosco ha anche mostrato su social media come i ladri erano entrati nella casa, forzando la rete di recinzione del giardino e un vetro della casa.

MamboLosco, il cui vero nome è William Miller Hickman III, è un rapper vicentino di origine americana. Ha iniziato a registrare musica nel 2014 in lingua inglese, prima di trasferirsi in Italia e iniziare la sua carriera musicale nel 2017.