Ruba borse di valore, in tasca un portafoglio rubato giorni prima: denunciato

Verso le ore 15.50 di martedì 18 giugno, alla Sala operativa della Questura è stato segnalato l’avvenuto furto di due borse da donna, di ingente valore economico, sottratte da un negozio di piazza Castello a Vicenza ad opera di un soggetto rimasto ignoto, datosi alla fuga subito dopo il fatto.

Grazie alla dettagliata descrizione del ladro, dieci minuti più tardi, le Volanti hanno notato un uomo rispondente all'identikit in via Legione Antonini che alla vista degli agenti ha cercato di disfarsi delle borse, gettandole al di là di un muro di cinta. Intercettato e controllato sul posto, è stato trovato in possesso di un portafoglio, dei documenti ed una carta di credito di cui era stato denunciato il furto a Vicenza nei giorni scorsi.

Recuperate le borse, l’uomo – un 31enne cittadino dello Sri Lanka, in Italia senza fissa dimora – è stato portato in Questura e denunciato per furto e ricettazione.