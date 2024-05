Approfitta della folla per il Giro d'Italia e arraffa una bici da 5mila euro: denunciato

Nella serata di sabato 25 maggio gli agenti del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa hanno denunciato in stato di libertà F.J., 54enne cittadino italiano pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, residente a Bassano del Grappa, per il reato di furto.

Nel dettaglio, poco prima delle 19, una persona si è recata in commissariato raccontando agli agenti che poco prima, mentre assisteva all’arrivo della tappa del Giro d'Italia a Bassano del Grappa dopo aver appoggiato la bicicletta da corsa, del valore di 5.000 euro, senza lucchetto alla vetrina di un negozio di via Schiavonetti, ignoti la rubavano.

Fatti gli accertamenti del caso e visualizzate le immagini dell’impianto di videosorveglianza, della centrale operativa della Polizia Locale di Bassano del Grappa, gli agenti sono riusciti ad estrapolare alcuni fotogrammi e ad individuare l'autore del furto mentre si allontanava prima con il velocipede spinto a mano e poi in sella allo stesso. Gli agenti l'hanno quindi identificato e perquisito la sua abitazione dove è stata rinvenuta la bicicletta che in parte era già stata smontata.