Tenta di nascondersi dalla Polizia, fermato è risultato in possesso di una bici rubata

Un 26enne senegalese è stato denunciato dalla agenti della Questura berica per ricettazione di una bicicletta. Il giovane, verso le ore 13.30 di ieri, giovedì 30 maggio, è stato notato in via Quintino Sella, a Vicenza mentre stava cercando di nascondersi dietro un caseggiato.

Gli agenti procedevano hanno quindi proceduto ad un controllo mirato constatando che il 26enne era appena salito su una bicicletta per cercare di allontanarsi. Bicicletta che è risultata essere stata rubata solo pochi giorni prima in contrà Mure San Michele a Vicenza.

La bicicletta riconosciuta dalla legittima proprietaria è stata quindi restituita.