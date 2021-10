Riconosce la bici rubata su un e-commerce: denunciato minorenne

É stata la vittima del furto a riconoscere, attraverso un noto portale di e-commerce, la bicicletta che qualche giorno fa gli era stata rubata dal parcheggio dell'Istituto Canova di Vicenza.

Il giovane studente, dopo aver risposto all'annuncio, ha concordato un appuntamento con il presunto venditore ma lì, ad attenderli, sono arrivate anche le Volanti della Polizia di Stato. Il giovane venditore si è subito dileguato lasciando sul posto la bici recuperata dal legittimo proprietario. Ma gli agenti hanno inseguito il malfattore per poi intercettarlo in viale San Lazzaro.

Al termine dell'inseguimento, il giovane ha confessato di aver rubato la bici lo scorso 9 di ottobre e di averla messa in vendita alcuni giorni dopo. Gli uomini della Squadra Volante hanno però voluto approfondire le dichiarazioni del giovane il quale ha lasciato intendere di avere commesso altri furti. Gli agenti hanno quindi effettuato una perquisizione nell'abitazione del giovane e hanno recuperato un'altra bici il cui furto era stato denunciato nel mese di settembre.

Sono in corso ulteriori accertamenti volti a verificare se anche per la seconda bici rubata il giovane ha pubblicato un annuncio di vendita su piattaforme per l'e-commerce.