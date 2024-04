Chiede di provare la bici in vendita e si dilegua: rintracciato e denunciato

Gli agenti delle Volanti della Questura di Vicenza hanno rintracciato e denunciato il responsabile del furto di una biciletta di ingente valore, commesso a Vicenza nella giornata di mercoledì 3 aprile.

La bici da corsa, del valore di circa 3mila euro, era stata messa in vendita dal proprietario su un noto sito internet. Un uomo, interessato all’acquisto, lo aveva contattato e i due si erano accordati per vedersi nei pressi dell’abitazione del venditore, a Vicenza. In quel frangente, però, l’acquirente ha chiesto di provare la bici e si è allontanato velocemente, facendo perdere le proprie tracce.

Dopo poche ore, il venditore ha raccontat tutto agli agenti della Questura, fornendo una descrizione dell’autore del furto. Gli elementi forniti hanno portato i poliziotti a stringere il cerchio attorno ad un italiano, residente a Vicenza il quale nel recente passato aveva tentato simili operazioni con altri venditori, non riuscendo nel proprio intento per le maggiori accortezze utilizzate da questi ultimi al momento della compravendita.

Ed infatti, nell’atrio condominiale dove risiedeva il soggetto è stata rinvenuta la bici oggetto di furto che è stata quindi restituita al legittimo proprietario.