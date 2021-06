Ruba una bici da 500 euro, identificato e rintracciato grazie alle telecamere 

Nei giorni scorsi ad Altavilla Vicentina i militari della locale stazione, a conclusione di una attivita’ investigativa, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato di velocipede, R. T. L., nato in Brasile classe 2002, residente ad Altavilla Vicentina.

L’indagato, sempre ad Altavilla Vicentina, aveva rubato una bici del valore di 500 euro a una signora 47enne, venendo successivamente identificato dalla visione degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona e nei giorni successivi rintracciato alla guida del veicolo che veniva sottoposto a sequestro e affidato in custodia alla parte lesa.