Ruba la bici di valore conducendola in sella a un'altra: fotografato e individuato

Nella notte tra sabato e domenica le volanti ella polizia hanno proceduto alla identificazione di G. M., cittadino di origini bosniache, classe 86,controllato in Via Gorizia. L'uomo, noto alla Polizia di Stato, è stato riconosciuto e denunciato per furto aggravato avvenuto, lo scorso 9 ottobre, presso l'istituto scolastico di Via Prati 13.

Ad immortalare l'uomo mentre si appropria della bicicletta le immagini del sistema di videosorveglianza ed una foto scattata da un passante, incuriosito dalla singolare scena. Il ladro, in sella alla sua bici, ne trasportava un'altra. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle videocamere, le Volanti hanno raccolto la nota di ricerca degli investigatori dell' UPGSP della Questura e questa notte denunciato in stato di libertà l'uomo.

Il soggetto, che vanta numerosissimi precedenti specifici, non ha fornito spiegazioni in merito alla bicicletta. Sono in corso ulteriori accertamenti volti al ritrovamento del velocipede.