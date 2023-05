Ruba una bici per comprarsi la droga: arrestato

Un 28enne italiano, senza fissa dimora, nullafacente, conosciuto come tossicodipendente e con precedenti penali per reati contro il patrimonio ed altro, è stato arrestato dalla squadra Volanti della questura berica nella serata di mercoledì. L'arresto è scattato a seguito di una segnalazione di un cittadino che riferiva di aver assistito al furto di una bicicletta in corso Palladio.

Gli agenti sono riusciti a rintracciarlo poco distante, in via Roma, in sella ad una mountain bike come quella descritta. Il giovane ha tentato la fuga ma è stato subito fermato. Agli agenti ha raccontato di aver rubato la bici e di essersi poi messo alla ricerca per l’acquisto di una dose di stupefacente.

La mattina stessa il 28enne era già stato denunciato per ricettazione, essendo stato fermato in viale Milano in possesso di un’altra bici rubata. Elementi che hanno portato gli agenti ad arrestarlo per furto aggravato. Processato per direttissima è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di firma.