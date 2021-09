Rubano tre bici da un giardino privato per girare la città: denunciati tre minori

Tre studenti trevigiani, tra i 15 e i 16 anni, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica - Tribunale per i Minorenni di Venezia, per furto in concorso. I tre ragazzi sono accusati di aver rubato tre biciclette dal giardino di una 45enne di Bassano del Grappa.

Il furto risale al 25 maggio scorso, intorno all’ora di pranzo. I tre ragazzi, che studiano in uno degli istituti scolastici presenti nel centro studi di Bassano del Grappa, dopo essersi intrufolati nel cortile dell’abitazione della signora, che abita proprio nei pressi del centro studi, hanno rubato le tre bici: due mountain bike ed una bici da donna.

Grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’abitazione, i carabinieri, dopo attente indagini, sono riusciti a dare un nome ai tre giovani. Convocati in caserma, accompagnati dai rispettivi genitori, i minori si sono giustificati dicendo di averle prelevate per potersi muovere agevolmente attorno al centro studi di Bassano del Grappa.

Una delle tre biciclette è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Le altre due, invece, sono state abbandonate nei giorni seguenti il furto e non più ritrovate.

I genitori dei ragazzi intanto "riparato" al danno arrecato pari a mille euro circa.