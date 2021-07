Riconosce la bici che gli avevano rubato un mese prima, arriva la polizia e denuncia il ladro

Un vicentino del '52 è stato denunciato per il reato di ricettazione. Domenica pomeriggio, infatti, in piazzale Giusti, le pattuglie anticovid della questura e dell'arma dei carabinieri, hanno ricevuto la segnalazione di un passante che ha indicato nella bici condotta da un uomo quella sottratta allo stesso nel mese dello scorso giugno.

La volante, quindi, è intervenuta procedendo al sequestro del velocipede e all'accompagnamento dell'uomo in questura dove si è verificata la provenienza furtiva del mezzo che è stato poi riconsegnato allo stesso utente che si è rivolto alle forze dell'ordine. Per l'autore del reato, soggetto affetto da disturbi comportamentali, è scattata la denuncia in stato di libertà per ricettazione.