Furti in abitazione, rubato un motorino: denunciato un 32enne

Un tentativo di furto di un motorino e il furto di un’automobile. Sono i reati dei quali è accusato un 38enne, irregolare, che è stato denunciato nei giorni scorsi dai carabinieri di Valli del Pasubio.

I due colpi sono stati consumati nella nottata del 10 settembre in un garage di un’abitazione di Torrebelvicino e, successivamente, in quello di un’abitazione in via Acquasaliente. Le indagini condotte dai militari della locale stazione hanno portato all’individuazione dell’autore dei reati e il successivo rinvenimento dell’autovettura che era stata rubata, restituita ai legittimi proprietari.

Al termine degli accertamenti il giovane è stato segnalato alla procura della Repubblica di Vicenza.