Sorpreso a rubare una borsa da un'auto in sosta: denunciato 45enne

Mercoledì, intorno alle 13, un 45enne marocchino, residente in provincia, regolare in Italia, gravato da precedenti, è stato sorpreso a rubare una borsa all'interno di un'auto in sosta.

Il fatto è avvenuto in via Roma, a Campiglia dei Berici, il tutto sotto gli occhi della vittima che è riuscita a rintracciare il ladro a poca distanza del fatto. Allertati i carabinieri, il 45enne è stato quindi fermato e denunciato per furto aggravato.