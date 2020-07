Furto, inseguimento e spari nel quartiere: arrestato anche il complice

Dopo una ricerca durata tutta la notte, i carabinieri della sezione radiomobile di Vicenza, intorno alle 13 di giovedì, sono riusciti a rintracciare il complice di Maximilian Belmonte, l'autore del furto di un'auto con inseguimento rocambolesco nel quartiere di Santa Bertilla, avvenuto nella giornata di mercoledì.

Si tratta di Novosan Mykola, 22enne ucraino, rintracciato in un capannone abbandonato in viale Trento, a Vicenza.

Il 22enne è accusato di concorso in resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, ricettazione e danneggiamento. Non solo, è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, poichè una volta rintracciato ha tentato di dileguarsi venendo prontamente bloccato dai militari. Il 22enne è stato accompagnato in carcere.