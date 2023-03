Furto d'auto, ladri incastrati dal Targa system: denunciati due fratelli

Lo scorso 4 febbraio, una coppia di signori, si sono recati a Valli del Pasubio per fare una passeggiata nei pressi di passo Xomo. Hanno quindi parcheggiato la propria auto con all'interno alcuni effetti personali e sono andati a farsi una camminata. Al loro rientro però, l'amara sorpresa.

Qualcuno li aveva preceduti e dopo aver infranto il finestrino aveva rubato dall'auto gli effetti personali lasciati dalla coppia. I due si sono quindi rivolti al Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino che grazie alle telecamere e ai varchi del Targa System hanno individuato gli autori del furto e del mezzo utilizzato per la commissione del reato.

Ne è conseguita una perquisizione che ha permesso di incastrare due fratelli uno 28 enne e l’altro 24enne, denunciati per furto aggravato in concorso. Inoltre è stato chiesto il Foglio di Via Obbligatorio per 3 anni dal comune di Valli del Pasubio.