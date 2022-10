Preso in flagrante mentre stava rubando un’auto: in carcere 36enne ricercato

Nella giornata di martedì, nell’ambito di un'operazione di polizia, H. L., cittadino kosovaro di 36 anni, è stato fermato dagli qgenti della squadra “Volanti” della questura a seguito di un furto su una autovettura avvenuto in via P. L. da Palestrina. Grazie alla tempestiva segnalazione ed alla precisa descrizione pervenuta alla centrale operativa da parte di alcuni cittadini, gli agenti di polizia sono stati in grado di sorprendere il soggetto mentre, ancora nei paraggi, si stava allontanando dal luogo del furto.

Dopo averlo condotto in 1uestura per l’identificazione, a seguito delle successive attività di polizia giudiziaria gli agenti hanno potuto accertare che H. L. – con a proprio carico svariati precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità, quali ubriachezza molesta, oltraggio a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e furto – era destinatario di un ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena detentiva di 1 anno di reclusione per il reato di guida in stato di ebbrezza. Per questo motivo, oltre a d essere denunciato per il furto sull’automobile, H. L. veniva è stato tratto in arresto e trasferito presso la casa circondariale del capoluogo.