Furto in appartamento, i carabinieri inseguono i ladri: un 35enne in manette

Nella notte tra lunedì e martedì, a Montecchio Precalcino, i militari dell’aliquota radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza un cittadino albanese mentre stava cercando di fuggire a seguito di un furto in appartamento appena consumato, il proprietario si trovava in vacanza.

A notte fonda era giunta una richiesta di intervento al 112 per un furto in atto in un appartamento di Via Murazzo a Montecchio Precalcino. Sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri e la radiomobile che ha intercettato una Fiat Punto con tre individui a bordo che si stava repentinamente allontanando.

I militari si sono messi quindi all’inseguimento e una volta giunti in via Astichello hanno costretto l’utilitaria ad accostare e due degli occupanti sono riusciti a dileguarsi nei campi adiacenti, rendendosi irreperibili nonostante le ricerche messe in atto dai carabinieri della pattuglia della Tenenza di Dueville, nel frattempo giunti sul posto. Il guidatore è stato invece bloccato e all’atto della perquisizione i carabinieri hanno trovato nell’abitacolo diversi strumenti da scasso, tra cui anche un flessibile e parte della refurtiva consistente in 300 in contanti ed una macchina fotografica del valore di circa 1000 euro.

I malviventi, dopo l’effrazione di una porta finestra, si erano introdotti in un primo appartamento, mettendolo a soqquadro ed impossessandosi della refurtiva. Successivamente, tramite una porta interna, avevano tentato di accedere ad un secondo appartamento comunicante, ma per loro sventura era in funzione un allarme che ha permesso di attivare immediatamente l’intervento dei militari.

Il fermato, P.M. (le iniziali), classe 1986, che aveva con sé solo dei documenti albanesi, su disposizione della Procura della Repubblica di Vicenza veniva dichiarato in stato di arresto e passerà la notte nelle camere di sicurezza della Tenenza di Dueville, in attesa del rito direttissimo che si svolgerà domani mattina.

Il proseguo delle indagini è stato affidato ai carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Thiene che sono sulle tracce del resto della banda.