Anziani derubati da finti tecnici, bottino da 200mila euro: ladri arrestati dopo 5 mesi di indagini

Due giovani piemontesi B.A., 24enne, residente ad Asti e B.T, 23enne, residente in Nichelino (Torino) sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.

I fatti risalgono al 9 dicembre 2022, vittime quattro anziani. Attorno alle ore 14 i due, spacciandosi rispettivamente per operatore del gas e agente di Polizia locale, si erano presentati nell’abitazione della vittima, un 84enne, residente con due fratelli ed a una sorella, tutti ultraottantenni.

I due malfattori hanno riferito alla vittima di una presunta fuga di gas per la quale dovevano procedere a mirati controlli. Sono quindi riusciti ad entrare nell'abitazione e, dopo aver chiesto di aprire tutti i rubinetti dell'acqua per verificare la presenza di gas all'interno delle tubature, hanno fatto accomodare la vittima in una stanza isolata posta al primo piano dell’abitazione: "per evitare che fosse vittima di presunte esplosioni".

Nel frattempo, con l’utilizzo di un flessibile, hanno aperto la cassaforte e asportato gioielli e diamanti del valore di 200.000 mila euro circa. Preso il bottino si sono poi allontanati. Resosi conto di quanto accaduto la vittima aveva chiamato il 112. Da qui l'avvio delle indagini durate oltre cinque mesi. Gli elementi analizzati dai militari dell’Aliquota operativa della Compagnia di Valdagno, hanno quindi permesso di individuare gli autori del furto compiuto nella “citta? del grifo” ad Asti ed a Nichelino, nel Torinese.

Nella mattinata del 14 luglio i militari hanno dato esecuzione alle stesse misure cautelari. I due sono stati rintracciati nelle loro abitazioni e una volta espletate le formalita? sono stati sottoposti ad arresti domiciliari.