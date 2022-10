Furto all’Eurospar, in manette un 42enne

Tenta di rubare del cibo, ma la polizia lo arresta. La storia risale alla mattinata di sabato 15 ottobre, quindi gli agenti delle volanti della questura di Vicenza sono intervenuti all’interno dell’Eurospar di viale Roma, dov’era stata sottratta della merce da parte di un uomo.

Il personale di vigilanza, dopo averlo invitato a mostrare il contenuto della sua borsa, ha accompagnato all’interno degli uffici ma il presunto reo, a detta dei poliziotti da subito non collaborativo, avrebbe cercato in tutti i modi di sottrarsi ai controlli, danneggiando anche una porta del “box informazioni” dove era stato condotto in attesa dell’arrivo della polizia.

Gli agenti della questura, giunti alcuni minuti dopo, hanno raccolto le dichiarazioni dei dipendenti del supermercato e degli addetti alla vigilanza e, pertanto, hanno tratto in arresto I.F.A., 42enne cittadino italiano, per il reato di rapina impropria.

La merce sottratta, generi alimentari per un valore complessivo di circa 50 euro, è stata restituita ai commessi dell’esercizio commerciale. È in corso di svolgimento l’udienza di convalida dell’arresto presso il tribunale di Vicenza.