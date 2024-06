Furto di alcolici al supermercato, ladri in fuga: le telecamere incastrano una "vecchia conoscenza"

Domenica mattina, intorno alle 8.30, gli agenti delle Volanti sono intervenuti in un supermercato di Strada Padana Verso Verona, dove era stata segnalato un furto da parte di due soggetti che dopo essersi impossessati di varie bottiglie di liquori, per l’ammontare di circa 100 euro, si sono dati alla fuga, spintonando l’addetto alla sicurezza che fortunatamente non subiva gravi conseguente.

All’arrivo degli agenti, i due malviventi si erano già allontanati, facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti esaminando le immagini dell’impianto di videosorveglianza e riconosciuto uno degli autori in quanto già più volte denunciato per fatti simili.

L'uomo è stato rintracciato dopo un paio d’ore nei pressi del Cavalcavia Ferretto de’ Ferretto, a Vicenza. L'uomo non era in possesso della refurtiva ma è stato denunciato per il reato di rapina.