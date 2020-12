Furto al santuario di Monte Berico: 4mila euro di bottino

Sono entrati indisturbati al Santuario di Monte Berico e hanno messo a segno un colpo da svariate migliaia di euro. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di martedì e i ladri hanno avuto gioco facile in quanto la porta del luogo di culto rimane sempre aperta.

Gli autori del furto si sono quindi recati in sacrestia e hanno fatto man bassa delle offerte dei fedeli oltre che di due calici in argento e di due piattini d'oro per l'eucaristia. Il danno stimato del bottino è di circa 4mila euro.

Sul posto, dopo la denuncia, sono arrivati i carabinieri di Vicenza che stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili. Il sospetto è che la razzia si stata fatta da qualche sbandato che bazzica in zona, vicino ai portici e sul piazzale della Vittoria.