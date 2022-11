Evade i domiciliari e scippa un’anziana

Scappa di casa per derubare un’anziana. Nella serata di ieri, lunedì 14 novembre, a Vicenza, i carabinieri della sezione radiomobile del dipendente Nor hanno deferito in stato di libertà per furto con destrezza ed evasione, B. M., 28enne algerino, residente in città, regolare in Italia, pregiudicato.

L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, alle ore 13 circa, senza giustificato motivo, è uscito dall’abitazione, raggiungendo il Conad di viale della Pace di Vicenza, dove, individuata la vittima in un’anziana signora vicentina, le ha sottratto dalla borsa il portafoglio contenente la somma di 90 euro, oltre a documenti di identità.

I militari intervenuti sul posto, dopo aver individuato l’autore visionando le immagini del sistema di videosorveglianza del punto vendita, lo hanno rintracciato nella sua abitazione, dove hanno rinvenuto e recuperato la refurtiva restituita poi all’avente diritto.