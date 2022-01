Tentato furto in abitazione: nei guai 4 giovani, 2 sono minorenni

Nella serata di mercoledì i carabinieri delle stazioni di Noventa e Sossano, hanno arrestato in flagranza due giovani residenti in provincia gravati da pregiudizi di polizia e denunciato altri due minorenni, anch’essi residenti in provincia, per tentato furto aggravato in abitazione in concorso.

I quattro, intorno alle 19 di mercoledì, hanno tentato di introdursi in un’abitazione di Noventa Vicentina, ma sono stati presto individuati e bloccati mentre tentavano di allontanarsi a piedi. I due maggiorenni, al termine delle formalità di rito, sono stati portati alla casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta oggi, venerdì 7 gennaio, il giudice ha convalidato l’arresto ed è stato disposto l'obbligo di presentazione alla P.G.