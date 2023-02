Furto in abitazione, il dna incastra il ladro: arrestato

Nel maggio scorso si era introdotto nell'abitazione di una 62enne di Romano d'Ezzelino e aveva rubato due quadri di valore, un cellulare e 7mila euro in contanti. Per entrare in casa si era però ferito sul vetro della finestra scassinata e le tracce ematiche lasciate sul pavimento hanno permesso ai carabinieri di risalire alla sua identita: R.M. 54enne di Sarcedo.

L'uomo, pluripregiudicato, è stato rintracciato nei pressi della SS. 47 Valsugana. Da qui l'arresto e il trasferimento in carcere.