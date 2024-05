Saccheggia le abitazioni colpite da alluvione: arrestato un 25enne

Un 25enne guineano è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della compagnia di Schio per l’ipotesi di reato di furto in abitazione e deferito in stato di libertà per ricettazione.

L'arresto è scattato nella mattinata di mercoledì 29 maggio scorso, a seguito di richiesta pervenuta ai carabinieri di Schio, dove il proprietario di un’abitazione, al suo risveglio, si era accorto che ignoti, nel corso della notte, approfittando del fatto che il proprio seminterrato era aperto poiché allagato, prima si erano introdotti nei locali dove asportavano un notebook, un paio di scarpe nuove ed alcune confezioni di alcolici, per poi frugare all’interno dell’abitacolo di un’auto parcheggiata nelle pertinenze ed asportare alcune monete.

I militari, dopo aver nell’immediatezza visionato le immagini di videosorveglianzaed individuato il soggetto che aveva perpetrato il furto verso le ore 4, hanno rintracciato il 25enne in uno stabile abbandonato e a recuperare gran parte della refurtiva. L’immediata perquisizione ha consentito inoltre di rinvenire una carta di credito risultata provento di furto ed asportata nei giorni precedenti da un seminterrato di un’altra abitazione di Schio.