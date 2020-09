Furto notturno in una ditta di Pojana: intervengono i carabinieri del capoluogo

«Questa notte attorno all'una e mezzo ignoti» hanno messo a segno un furto ai danni della ditta Piesse snc» di Poiana Maggiore in via Pietre di Sopra. Lo rende noto il comando provinciale dei carabinieri di Vicenza con un breve dispaccio diramato oggi 3 settembre in mattinata. La refurtiva, a quanto si legge, è costituita «da diversi capi di vestiario griffati». È in corso «di quantificazione» l'entità del danno subìto. Sul posto peraltro sono intervenuti prontamente i militari della stazione di Noventa nonché quelli della «Sezione operativa di Vicenza». In loco sono stati «eseguiti i rilievi tecnici», sono state acquisite le immagini delle telecamere ed è contestualmente stata avviata una «mirata attività di indagine».

