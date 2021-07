Entrano in casa e rubano più di 200mila euro a un’anziana

Un colpo incredibile per l’enorme cifra sottratta dai ladri. In tutto 210mila euro, la maggior parte dei quali in contanti ma anche gioielli e due buoni fruttiferi postali. Questi ultimi due, fortunatamente bloccati dalle Poste Italiane. Ma resta il danno enorme ai danni di una vicentina di 85 anni.

La signora, che abita a Barbarano Mossano, nella giornata di mercoledì ha denunciato il furto ai carabinieri. I militari dell’Arma stanno indagando per cercare di capire se i ladri siano andati a colpo sicuro, magari già sapendo che in quella casa avrebbero trovato una fortuna.

In pratica i risparmi di una vita, custoditi dalla donna, rimasta vedova alcuni anni fa e residente con il figlio nell’abitazione dove è avvenuto il colpo. Un colpo, a quanto sembra, portato a segno con precisione durante l’assenza di madre e figlio – che lavora nell’azienda agricola di famiglia – durata qualche decina di minuti.