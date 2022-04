Furti in serie ai vicini, denunciato topo d'appartamento 

Era da tempo sospettato di furti ai danni dei suoi concittadini, perpetrati all'interno delle propietà private e per lui, nei giorni scorsi, è arrivata la resa dei conti. I carabinieri di Piovene Rocchette, infatti, sono entrati nella sua abitazione dopo aver ricevuto dalla procura di Vicenza, in base alle indagini da loro svolte, il via libera per una perquisizione.

All'interno della casa di L.S., residente a Cogollo del Cengio, i militari hanno così trovato una motosega, un paio di scarpe di marca e quattro biciclette di valore tutte asportate furtivamente nei mesi di febbraio e marzo. Terminate le operazioni la refurtiva è stata posta sotto sequestro e il 35enne, già gravato da precedenti penali, denunciato per ricettazione.