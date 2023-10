Tenta due furti in serie, ladro fermato e denunciato

Ruba al distributore di carburanti e tenta il colpo alle scuole medie di via Prati, fermato e denunciato dalla Polizia Z.R., 40enne vicentino, pluripregiudicato senzatetto.

Nella serata di giovedì, intorno alle 22, gli agenti della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato sono intervenuti al distributore di carburanti di viale Sant’Antonino in quanto il proprietario aveva segnalato un furto in atto. Arrivati sul posto, gli agenti hanno accertato con il titolare che era stata infranta la vetrata dell’Ufficio e che erano state asportate una somma di denaro in contanti e due Carte di credito.

Il gestore, nell’occasione, riferiva ai poliziotti che, prima dell’entrata in funzione dell’allarme, dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza che stava visionando dal suo smartphone aveva notato un individuo appiedato aggirarsi nell’area di servizio e che, all’attivazione dell’allarme sonoro, il collegamento video si era interrotto.

Tempo mezz'ora, ed è arrivata alla Centrale Operativa della Questura in via Prati una richiesta d'intervento per un individuo che aveva scavalcato la recinzione dell’Istituto scolastico “Trissino”, per poi penetrare all’interno dell’edificio. Arrivati sul posto gli agenti hanno notato l'individuo in fuga. Una volta bloccato, gli agenti hanno notato che le caratteristiche fisiche e l’abbigliamento indossato risultavano corrispondere al soggetto ripreso dal sistema di videosorveglianza del distributore oggetto di furto nella stessa serata. Supposizione avvalorata dal fatto che l'indiviuo era stato trovato in possesso di entrambe le carte di credito e della somma di denaro rubate mezz’ora prima.

L’uomo, è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per i reati di furto aggravato al distributore di carburanti e tentato furto aggravato presso l’Istituto scolastico “Trissino”.