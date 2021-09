Razzie in bar e tabaccherie, nei guai 5 giovanissimi

Quattro furti – tre compiuti ed uno tentato – perpetrati corso del giugno 2021 ai danni di noti locali e tabaccherie di Valdagno. Per questi reati i carabinieri di Valdagno hanno dato esecuzione nelle prime ore del mattino a cinque decreti di perquisizione nei confronti di MA classe 2001, AM classe 2003, GD classe 2002, SG classe 2000 nonché di un minorenne, tutti di Valdagno.

Partendo dalle indicazioni dei cittadini, che durante la trascorsa estate avevano segnalato la presenza di giovanissimi dediti a comportamenti sospetti, specialmente nell’arco serale notturno nel centro cittadino, i militari hanno avviato un servizio di osservazione, controllo e pedinamento che ha permesso di individuare i suddetti soggetti quali responsabili dei reati in questione.

Le indagini relative ai quattro furti, sviluppate con approfondimenti tecnici dalla stazione di Recoaro Terme, hanno confermato l’ipotesi investigativa e così i carabinieri, nell’arco di due mesi, hanno denunciato i responsabili per furto aggravato in concorso alle autorità giudiziarie di Vicenza e Venezia, quest’ultima per quanto attiene al minore coinvolto.