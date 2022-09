Furti e spaccio, espulso pericoloso pregiudicato

Nel pomeriggio di ieri, nel corso delle operazioni straordinarie di polizia Interforze disposte dal questore di Vicenza Paolo Sartori, è stato rintracciato il già noto M. F., cittadino algerino di 53 anni irregolare sul territorio nazionale e con un lungo pregresso criminale per reati contro il patrimonio ed attinenti agli stupefacenti.

L'uomo, al termine del controllo, è stato accompagnato presso gli uffici della questura di Vicenza a disposizione dell’ufficio immigrazione per l’attivazione delle procedure di espulsione.

Nei confronti del pluripregiudicato straniero, non più in possesso dei requisiti richiesti per risiedere in Italia e quindi espulso, il questore ha disposto l’immediato accompagnamento presso il centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca di Isonzo (Gorizia) al fine di procedere, nel più breve tempo possibile, al suo trasferimento coatto verso il Paese di origine.