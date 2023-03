Furti in serie, il titolare del locale piazza le telecamere e smaschera il ladro

Nela serata di giovedì, i carabinieri della compagnia di Schio hanno arrestato un 34enne dimorante a Isola Vicentina, in quanto ritenuto l'autore di molteplici furti in danno dell’esercizio pubblico HOSTERIA 2.0 di Isola Vicentina; l'accusa è di furto aggravato-continuato e furti in abitazione.

Tutto è iniziato a settembre quando il locale aveva registrato una serie di furti. Dopo la denuncia del titolare, le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Malo, avevano avuto una svolta a gennaio quando, grazie all'installazione delle telecamere di videosorveglianza nel locale, i militari erano riusciti a individuare e riconoscere l’autore.

La perquisizione domiciliare nell'abitazione del giovane aveva poi permesso di rinvenire il materiale sottratto al locale ma non solo, era stata anche accertata la responsabilita? del giovane per due furti in abitazione, consumati lo febbraio, in un contesto familiare ed era stata rinvenuta una chitarra, del valore di mille euro, che era stata rubata lo scorso ottobre nel salone parrocchiale della chiesa di San Pietro Apostolo di Isola Vicentina.

Nei confronti del giovane era quindi scattato un mandato d'arresto che si è concluso nelle scorse ore a San Donà di Piave (Venezia) perchè nel frattempo il 34enne si era allontanato da Isola Vicentina.

Sono in corso ulteriori indagini finalizzate ad accertare la responsabilita? del giovane circa altri furti avvenuti ad Isola Vicentina.