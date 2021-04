Furti, invasione di edificio e minacce: avviata la procedura d'espulsione per un 24enne

A carico del giovane figurano alcune recenti denunce per reati. L'ultimo intervento è stato effettuato lo scorso 24 marzo quando una signora straniera e la figlia minorenne erano state minacciate e insultate solo per avere chiesto al 24enne di non stendere i vestiti ad asciugare nella loro proprietà privata.

Preso dalla polizia locale dopo aver rubato una bicicletta, un 24enne straniero è stato denunciato per una serie di reati e il Comune, in accordo con l'Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza, ha avviate le pratiche per l'espulsione del giovane dal territorio nazionale. La vicenda è accaduta verso le 12 di mercoledì a Thiene.

Una donna 57enne di Zanè si è recata presso la sede della polizia locale nordest vicentino sporgendo regolare denuncia di furto della propria bicicletta subito pochi minuti prima in via Roma a Thiene. Una pattuglia, inviata presso la stazione ferroviaria, ha visto un uomo a bordo di una bicicletta - una city bike da donna del valore di circa 300 euro corrispondente alla descrizione - che stava raggiungendo i binari proveniente dal parcheggio ex scalo merci. Gli agenti lo hanno controllato e il giovane ha riferito di avere appena acquistato il ciclo per la somma di 20 euro da persona sconosciuta e di avere intenzione di caricarla sul treno per poi venderla a sua volta.

Il giovane è stato accompagnato in comando. dove la bicicletta è stata riconosciuta senza ombra di dubbio dalla parte offesa, alla quale è stata restituita. Il giovane, identificato in C.S., 24enne straniero, senza fissa dimora e privo di documenti, risultava avere più volte fornito false generaliTà. Grazie alle impronte dattiloscopiche, la polizia locale ha appurato che era giunto in Italia da Messina nel 2016 e che è stato ospitato in struttura protetta dell'Alto Vicentino fino all'agosto del 2018, per poi avere gravitato nei Comuni limitrofi.

A carico di C.S. figurano alcune recenti denunce per reati contro il patrimonio, tra i quali la ricettazione di un altra bicicletta e l'occupazione abusiva di una camera di un appartamento dove alloggiavano un'anziana e la badante. L'ultimo intervento è stato effettuato lo scorso 24 marzo in via Dante a Thiene, quando una signora straniera e la figlia minorenne erano state minacciate e insultate da C.S. solo per avere chiesto al 24enne di non stendere i vestiti ad asciugare nella loro proprietà privata. In quella circostanza il giovane si era giustificato con la polizia locale dicendo di non percepire più il sussidio di accoglienza e di doversi arrangiare.