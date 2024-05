Furti e spaccate per oltre 100 mila euro: sgominata la banda dei "Trony"

Razzie compiute di notte, dopo gli accurati sopralluoghi effettuati di giorno, e fruttate centinaia di migliaia di euro. Sgominata una banda responsabile di diversi furti e spaccate nei negozi di elettronica. Nella mattinata di giovedì due maggio, i carabinieri di Castiglione delle Stiviere (Mn) e Salò hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Mantova, nei confronti di due persone. Si tratta di due uomini di nazionalità albanese: sono stati rintracciati e arrestati nell’appartamento di Soiano del Lago che utilizzavano come base logistica.

Per gli inquirenti sarebbero responsabili di numerosi colpi messi a segno nei negozi della catena Trony nel Bresciano, ma pure in provincia di Mantova e Vicenza. Le indagini hanno ricostruito il modus operandi della banda, sempre caratterizzato da preliminari sopralluoghi, effettuati con auto prese a noleggio e con la complicità di basisti sul posto. Le indagini proseguono per individuare, appunto, i complici dei due ladri finiti in manette.