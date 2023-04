Furti in serie al centro commerciale: denunciata una 14enne

Una 14enne è stata denunciata per furto aggravato e, successivamente, affidata dagli agenti di Polizia alla madre a seguito di un intervento della squadra Volanti, eseguito nella giornata di martedì, all’interno del negozio “Pull & Bear” del Centro Commerciale “Palladio” di Vicenza.

A seguito di una segnalazione, gli agenti hanno sorpreso la giovane con della merce non pagata. Dopo essersi impossessata di alcuni capi di abbigliamento, era infatti entrata in un camerino di prova e lì aveva tolto tre placchette anti-taccheggio, per poi uscirne con uno zaino in spalla nel tentativo di darsi alla fuga. La ragazzina, dopo essere già uscita dal negozio, è stata fermata dalla responsabile e, messa davanti all’evidenza, ha estratto dallo zaino i tre capi di abbigliamento asportati, del valore complessivo di 51,97 euro e che presentavano una parte di tessuto strappata in corrispondenza delle placche antitaccheggio rimosse.

La minore, oltre ai tre capi di abbigliamento rubati dal negozio “Pull & Beer”, ha estratto dallo zaino altri tre indumenti sottratti dal vicino negozio “Berska”, del valore complessivo di 55.97 euro ed anch’essi danneggiati a seguito della asportazione delle placche anti-taccheggio, nonché 2 paia di orecchini da asportati dall’adiacente negozio “Stradivarius”.