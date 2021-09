Raffica di furti nel fine settimana: messo a segno un colpo da 50mila euro

Ben tre le incursioni in casa nel weekend. I carabinieri non escludono che gli autori siano gli stessi: indagini in corso

Weekend segnato dalle visite dei topi di appartamento nell'Area Berica. Sono stati 3 i furti, denunciati ai carabinieri, avvenuti tra l'11 e il 12 settembre nel Basso Vicentino, uno dei quali ha fruttato un bottino da 50mila euro in preziosi. I militari, che stanno indagando sui casi, non escludono che gli autori siano li stessi.

Il primo episodio è accaduto a Campiglia dei Berici in via Brandizie. Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri sono intervenuti, dopo la chiamata di un 47enne, per un furto gioielli, il cui valore non è ancora stato quantificato, e contanti pari a 800 euro. I ladri, dopo aver scassinato la porta, sono entrati in casa mentre la proprietaria era assente. Un colpo analogo, con le stesse modalità, è stato denunciato da una donna di 58 anni, residente poco lontano dal luogo del primo furto. I malviventi, approfittando dell'assenza dell'inquilina, hanno forzato una finestra e sono entrati nell'abitazione della donna rubano monili e oggetti in ore per un valore di circa 5mila euro.

Il furto più consistente è però avvenuto a Montegalda, in via Ca' Bianca. La denuncia è arrivata da un 60enne che, rientrato a casa il 12 settembre, si è accorto che i ladri - entrati nell'abitazione da una finestra probabilmente il giorno prima - hanno messo sottosopra la camera da letto rubando preziosi dal valore di circa 50mila euro.