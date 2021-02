Furti su auto in sosta: arrestato dopo l’ennesimo colpo

É ritenuto l'artefice di numerosi furti commessi su auto in sosta e pertanto, nella mattinata di giovedì è stato arrestato per furto aggravato in concorso. Nei guai un 38enne tunisino già denunciato nei giorni scorsi, per reati contro il patrimonio, la maggior parte dei quali consumati in danno di vetture o biciclette parcheggiate.

L'uomo, fermato in via Cappellari con in mano un grande scatolone contenente alcune bottiglie di vino rubate da una delle vetture in sosta, è stato sottoposto ad una accurata perquisizione che ha consentito di rinvenire numerosi oggetti "solitamente" lasciati negli abitacoli delle auto in sosta. Occhiali da sole, cuffie, cavi per la ricarica di cellulari, profumatori e una macchina fotografica. Elementi che hanno portato gli agenti all'arresto.

